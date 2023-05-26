Автомобиль въехал в остановку в Петропавловске – три человека пострадали

В Петропавловске три человека пострадали в результате наезда машины на остановочный павильон, сообщает Zakon.kz.

По сообщению ДП Петропавловска, 26 мая 45-летняя женщина, управляя автомобилем марки Honda Fit, столкнулась с пассажирским маршрутным автобусом Lifan.

После столкновения, потеряв управление, машина врезалась в остановочный павильон, расположенный по улице Жамбыла, где находились люди, ожидавшие автобус.



"Бригады "скорой помощи" доставили в различные медицинские учреждения трех пострадавших. По результатам обследования одна из пострадавших госпитализирована в областную больницу. Водителям провели медицинское обследование, по предварительным данным, оба были трезвы. Транспортные средства водворены на специальную стоянку". Пресс-служба ДП Петропавловска





Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, ведется дознание.



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