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Автомобиль въехал в остановку в Петропавловске – три человека пострадали

Автомобиль наехал на остановочный павильон в Петропавловске: три человека пострадали Фото: Zakon.kz
В Петропавловске три человека пострадали в результате наезда машины на остановочный павильон, сообщает Zakon.kz.

По сообщению ДП Петропавловска, 26 мая 45-летняя женщина, управляя автомобилем марки Honda Fit, столкнулась с пассажирским маршрутным автобусом Lifan.

После столкновения, потеряв управление, машина врезалась в остановочный павильон, расположенный по улице Жамбыла, где находились люди, ожидавшие автобус.

"Бригады "скорой помощи" доставили в различные медицинские учреждения трех пострадавших. По результатам обследования одна из пострадавших госпитализирована в областную больницу. Водителям провели медицинское обследование, по предварительным данным, оба были трезвы. Транспортные средства водворены на специальную стоянку".Пресс-служба ДП Петропавловска


Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, ведется дознание.

Ранее сообщалось, что в Актобе попало на видео столкновение автомобиля и скутера. 

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