Необычная остановка появилась в Актау
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
В 21 микрорайоне Актау установили необычный остановочный павильон. Конструкция выполнена в виде пожарной машины, сообщает Zakon.kz.
Настоящий арт-объект с глубоким смыслом установили вместо остановки в 21 микрорайоне Актау. Конструкция выкрашена в яркий красный цвет и оборудована кабиной пожарной машины, передает Лада.
Объект соорудили и установили сотрудники Департамента по ЧС Мангистауской области. В ведомстве отметили, что остановка будет официально открыта 19 октября, в День спасателя.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
"Официальное открытие нового арт-объекта запланировано на 19 октября – в День спасателя. Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты", – сообщили в пресс-службе ДЧС.
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