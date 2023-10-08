Необычная остановка появилась в Актау

В 21 микрорайоне Актау установили необычный остановочный павильон. Конструкция выполнена в виде пожарной машины, сообщает Zakon.kz.

Настоящий арт-объект с глубоким смыслом установили вместо остановки в 21 микрорайоне Актау. Конструкция выкрашена в яркий красный цвет и оборудована кабиной пожарной машины, передает Лада.

Объект соорудили и установили сотрудники Департамента по ЧС Мангистауской области. В ведомстве отметили, что остановка будет официально открыта 19 октября, в День спасателя.





Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области









"Официальное открытие нового арт-объекта запланировано на 19 октября – в День спасателя. Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

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