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Необычная остановка появилась в Актау

Необычная остановка появилась в Актау Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
В 21 микрорайоне Актау установили необычный остановочный павильон. Конструкция выполнена в виде пожарной машины, сообщает Zakon.kz.

Настоящий арт-объект с глубоким смыслом установили вместо остановки в 21 микрорайоне Актау. Конструкция выкрашена в яркий красный цвет и оборудована кабиной пожарной машины, передает Лада.

Объект соорудили и установили сотрудники Департамента по ЧС Мангистауской области. В ведомстве отметили, что остановка будет официально открыта 19 октября, в День спасателя.


Необычная остановка появилась в Актау

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области



"Официальное открытие нового арт-объекта запланировано на 19 октября – в День спасателя. Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Ранее молодожены из Актау стали героями разлетевшегося по социальным сетям ролика. Во время торжественного мероприятия невеста растерялась, приветствуя родственников жениха.

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