Педофила, насиловавшего падчериц в Темиртау, приговорили к пожизненному заключению

Пожизненный срок получил мужчина, насиловавший двух несовершеннолетних падчериц в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Пока мама была на работе, дочери подвергались насилию со стороны отчима. Он угрожал девочкам расправой, если они посмеют рассказать маме, передает Astana TV со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области.

Одной девочке – 11 лет, второй –14 лет. Издевательства становились все изощреннее, и не выдержав, девочки рассказали все матери. Та сразу обратилась в полицию.

У мужчины уже есть неотбытая судимость. Учитывая этот факт, суд признал его виновным по части 4 статьи 121 УК РК "Неоднократные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших" и приговорил к пожизненному лишению свободы.

По этому делу был также арестован адвокат подсудимого. По версии следствия, юрист пытался подкупить мать и девочек, чтобы те изменили показания в пользу мужчины. Сейчас пострадавшие проходят курс реабилитации у психолога.

Согласно статистике, педофилами в Казахстане чаще всего оказываются близкие жертв.