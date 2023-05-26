Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Педофила, насиловавшего падчериц в Темиртау, приговорили к пожизненному заключению

Педофила, насиловавшего падчериц в Темиртау, приговорили к пожизненному заключению Фото: pixabay
Пожизненный срок получил мужчина, насиловавший двух несовершеннолетних падчериц в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Пока мама была на работе, дочери подвергались насилию со стороны отчима. Он угрожал девочкам расправой, если они посмеют рассказать маме, передает Astana TV со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области.

Одной девочке – 11 лет, второй –14 лет. Издевательства становились все изощреннее, и не выдержав, девочки рассказали все матери. Та сразу обратилась в полицию.

У мужчины уже есть неотбытая судимость. Учитывая этот факт, суд признал его виновным по части 4 статьи 121 УК РК "Неоднократные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших" и приговорил к пожизненному лишению свободы. 

По этому делу был также арестован адвокат подсудимого. По версии следствия, юрист пытался подкупить мать и девочек, чтобы те изменили показания в пользу мужчины. Сейчас пострадавшие проходят курс реабилитации у психолога.

Согласно статистике, педофилами в Казахстане чаще всего оказываются близкие жертв.

Читайте также

В Жетысуской области судья ездил на автомобиле без номеров

В Казахстане разработали национальный план по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью

Прокуратура предостерегает: казахстанцев агитируют участвовать в вооруженных конфликтах

Айсулу Омарова
Карагандинская область Темиртау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Анастасия Волочкова дочь запрет выпускной
Дочь Анастасии Волочковой запретила балерине приходить на выпускной
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления