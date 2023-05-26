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Мужчина в платье наблюдал за детьми около школы в Павлодаре

Наблюдал за детьми около школы в Павлодаре Фото: Instagram/zhaloby_pavlodar
26 мая мужчина, одетый в женское платье, стоял около забора школы №43 в Павлодаре и наблюдал за играющими во дворе детьми, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте ПАВЛОДАР ЖАЛОБЫ.

Говорится, что странного мужчину заметили в 16:35. Автор поста пытался дозвониться в полицию, но, по его словам, линия была все время занята.

В полиции города прокомментировали произошедшее.

"25 мая 2023 года около 17:45 сотрудниками батальона патрульной полиции УП города Павлодара возле СОШ №43 задержан мужчина, 1970 года рождения, проживает в городе Павлодар. Личность его установлена. Мужчина доставлен в участковый пункт полиции". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские отметили, что при беседе мужчина вел себя неадекватно. Патрульные вызвали медицинскую бригаду, мужчину госпитализировали.

Ранее в Павлодарской области пьяного мужчину в нижнем белье сняли на видео.

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Константин Вноровский
Павлодар
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