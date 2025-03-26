Психически нездоровый мужчина напал на ребенка в одном из дворов в Павлодаре

В Казнете 26 марта распространяется информация о том, что психически нездоровый мужчина преследовал и удерживал силой восьмилетнего ребенка в одном из дворов в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили родители мальчика, инцидент произошел 19 марта в районе Павла Васильева, 9. Мужчина преследовал ребенка с улицы, зашел за ним в подъезд и схватил. На помощь вовремя пришел курьер по имени Ерлан, который вмешался и спас мальчика. Родители опубликовали видео и призвали горожан быть внимательнее к детям.

Эту информацию прокомментировали в областном Департаменте полиции.

"Лицо установлено с помощью камер видеонаблюдения. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Собраны материалы для привлечения к ответственности, материалы рассмотрены в суде. После судебного процесса мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение, в связи с имеющимся заболеванием", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Астане мальчик на тюбинге съехал с пандуса и оказался под колесами внедорожника.