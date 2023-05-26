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Муж убил супругу во время бракоразводного процесса в Карагандинской области

Муж убил супругу во время бракоразводного процесса в Карагандинской области Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Во время бракоразводного процесса в здании РАГСа поселка Ботакара Бухаржырауского района мужчина выхватил нож и нанес супруге несколько ударов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Вечерняя Караганда", от тяжелых ран женщина скончалась.

Супруг приехала на бракоразводный процесс из Алматы. Супруга давно жила отдельно с дочерью.

В полиции прокомментировали произошедшее.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее стало известно, что драка у ночного клуба в Актау закончилась смертью посетителя.

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