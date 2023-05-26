Муж убил супругу во время бракоразводного процесса в Карагандинской области

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Во время бракоразводного процесса в здании РАГСа поселка Ботакара Бухаржырауского района мужчина выхватил нож и нанес супруге несколько ударов, сообщает Zakon.kz.

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