Муж убил супругу во время бракоразводного процесса в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Во время бракоразводного процесса в здании РАГСа поселка Ботакара Бухаржырауского района мужчина выхватил нож и нанес супруге несколько ударов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Вечерняя Караганда", от тяжелых ран женщина скончалась.
Супруг приехала на бракоразводный процесс из Алматы. Супруга давно жила отдельно с дочерью.
В полиции прокомментировали произошедшее.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия". Пресс-служба ДП Карагандинской области
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