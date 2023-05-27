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Промежуточные итоги ЕНТ подвели в Казахстане

Подведены в Казахстане Фото: testcenter.kz
Центр тестирования подвел результаты первой части ЕНТ-2023, который сдали более 40 тысяч абитуриентов, сообщает Zakon.kz.

Результаты опубликованы в соцсетях Национального Центра тестирования РК.

Пороговый балл преодолели 76% абитуриентов, а средний балл составил 68.

70% абитуриентов сдали тест на казахском, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке.

Участие приняли 108 выпускников с особыми образовательными потребностями.

50 человек не смогли сдать ЕНТ из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. 39 школьников удалены с теста за нарушение правил.

До 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей с экзамена. Если у абитуриента есть жалобы, он может подать на апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат об успешном прохождении экзамена будет доступен в Личном кабинете после принятия решения об апелляции.

Ранее вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК рассказал о новшествах сдачи ЕНТ в 2023 году.

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