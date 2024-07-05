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Законодательство РК

596 нарушений и максимальный балл: что известно о промежуточных итогах ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, школьники, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:02 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования Казахстана 5 июля 2024 года подвело промежуточные результаты Единого национального тестирования (ЕНТ). По данным ведомства, 315 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

Из них 77% абитуриентов сдали на казахском языке, 23% – на русском, более 200 человек – на английском языке.

"Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 70 баллов".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Максимальный балл – 140. Его набрал Жаннұр Еңсебек из Алматинской области на шестой неделе проведения ЕНТ.

Кроме того,139 баллов набрали два тестируемых: Аяужан Мұратова из ВКО и Нұрболат Жұбатқан из Кызылординской области.

Стоит отметить, что все три абитуриента являются выпускниками сельских школ.

138 баллов набрали 6 человек, 137 баллов 20 человек.

Также отмечено, что на сегодняшний день выявлено 596 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 375 абитуриентов.

"За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 179 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 42 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

В заключении сказано, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменили правила проведения ЕНТ. В обновленной редакции документа говорится, что поступающие сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

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