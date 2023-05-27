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Врач рассказала, как кофе снижает риск развития слабоумия

Врач рассказала, как снижает риск развития слабоумия Фото: pixabay
Спортивный врач рассказала, что употребление кофе помогает снизить риск развития слабоумия, сообщает Zakon.kz.

В интервью Lenta.ru эксперт ЗОЖ Александра Чистякова рассказала, что, согласно исследованиям ученых из Института научной информации о кофе (ISIC), употребление трех-пяти чашек напитка в день положительно сказывается на здоровье мозга.

По словам экспертов, это предотвращает формирование в органе бета-амилоидных бляшек, влияющих на развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Кофеин и адреналин повышают приток крови от сердца к работающим мышцам, открывая путь большему количеству кислорода и питательных веществ. Сердце начинает биться чаще, жировые ткани – высвобождать жирные кислоты и питающий мышцы глицерол.

При употреблении кофе снижаются воспалительные процессы, а разрушение клеток мозга приостанавливается - кофеин и полифенолы благотворно влияют на когнитивные способности, которые входят в состав напитка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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