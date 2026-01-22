#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Врачи оценили связь кофе и чая с риском рака легких

Чашка кофе, зерна, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 07:40 Фото: pixabay
Умеренное употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития рака легких, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. В ней говорится, что к такому выводу пришли ученые из Городской больницы Пуян и Шэньчжэньского университета (Китай).

Авторы проанализировали данные более 276 тысяч участников британского проекта UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем свыше 13 лет. За этот период рак легких был диагностирован у 3821 человека.

Исследователи сопоставили частоту заболевания с привычками потребления кофе и чая, учитывая образ жизни, курение и другие факторы риска. Анализ показал нелинейную связь между напитками и риском болезни.

Участники, которые пили кофе в умеренных количествах – от половины до двух–трех чашек в день, – реже сталкивались с раком легких по сравнению с теми, кто вовсе не употреблял кофе.

Схожие эффекты наблюдались и для чая: наименьший риск фиксировался у людей, регулярно выпивавших от одной до трех чашек в день. При этом более активное потребление не давало дополнительного защитного эффекта.

Ученые предполагают, что роль могут играть биологически активные соединения, содержащиеся в кофе и чае. К ним относятся антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды. Они нейтрализуют реактивные формы кислорода (ROS) – агрессивные свободные радикалы, которые образуются в ходе жизнедеятельности клеток.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь.

Ранее стало известно, какие витаминные напитки помогут поддержать здоровье в холода.

Аксинья Титова
