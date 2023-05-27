Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МВФ предупредил, что госдолг США создает риск для мировой экономики

МВФ предупредил, что госдолг США создает риск Фото: pixabay
Международный валютный фонд призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 год. Указывается, что промедление создает риски для мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

МВФ призывает Конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований, говорится в заявлении опубликованном на сайте организации.

"Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать", - говорится в заявлении.

МВФ также призывает конгресс "немедленно поднять или приостановить" потолок долга, дав возможность начать переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год.


Материал по теме

До возможного дефолта в США остается 10 дней – как реагируют рынки

Министерство финансов США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

21 мая президент США Джо Байден заявил, что не допустит дефолт в США.

25 мая заявил, что американская администрация и конгресс согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

Читайте также

Так не прокатит: как отреагировали арендодатели электросамокатов на новые ограничения

В Нацбанке объяснили сохранение базовой ставки

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Константин Вноровский
МВФ США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Анастасия Волочкова дочь запрет выпускной
Дочь Анастасии Волочковой запретила балерине приходить на выпускной
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления