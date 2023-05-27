МВФ предупредил, что госдолг США создает риск для мировой экономики
МВФ призывает Конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований, говорится в заявлении опубликованном на сайте организации.
"Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать", - говорится в заявлении.
МВФ также призывает конгресс "немедленно поднять или приостановить" потолок долга, дав возможность начать переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год.
Министерство финансов США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
21 мая президент США Джо Байден заявил, что не допустит дефолт в США.
25 мая заявил, что американская администрация и конгресс согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.