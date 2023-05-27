Десятилетний мальчик умер во время тренировки в спортшколе Акмолинской области

Во время тренировки в Центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района Акмолинской области внезапно скончался десятилетний воспитанник. Медиков скорой помощи обвинили в бездействии и отстранили руководителя областной станции "скорой", сообщает Zakon.kz.

О трагичном случае в селе Талапкер стало известно из социальных сетей. Именно там распространилась информация, что десятилетний спортсмен Центра специальной подготовки внезапно скончался прямо во время занятий в зале, передает Sputnik.

Пользователей соцсетей возмутило бездействие сотрудников скорой помощи. Как сообщили в управлении образования Акмолинской области, бездействия медиков стало поводом для проверки.

"Меня тоже глубоко возмутило, что, приехав, медицинская бригада, даже не приступила к реанимационным мероприятиям. Никто, во-первых, не констатировал смерть. Негласное правило медицинского работника – хоть прошло десять, хоть двадцать минут с момента смерти, необходимо начинать проводить реанимацию. Эти вещи не были сделаны, соответственно, учитывая, что там находились люди, это вызвало общественный резонанс. Что приехали медработники, постояли, развели руками. Даже не упали на колени, условно говоря, не стали проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца и тому подобное". Нурлан Ахильбеков, руководитель управления здравоохранения Акмолинской области

Он отметил, что за ошибки сотрудников "скорой" понесет ответственность руководство. Так, Александр Высоцкий, руководитель станции скорой помощи отстранен от должности и будет уволен.

"Сейчас проводится работа по подбору нового руководителя. Учитывая, что это пристоличная область, пристоличный район, нам необходимо расширять там службу скорой помощи". Нурлан Ахильбеков

В полиции сообщили, что по факту гибели мальчика начато расследование.

"В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято окончательное процессуальное решение". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Напомним, что в начале апреля в школе-интернате Семея скончался воспитанник. Как сообщалось, 12-летний ребенок потерял сознание во время обеда, умер он до приезда скорой помощи.