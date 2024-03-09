В селе Талапкер Акмолинской области при пожаре пострадал сторож горевшего помещения

9 марта в 02:26 в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области в боксе, предназначенном для хранения техники, произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений сторожа помещения госпитализировали в больницу работники скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, на место происшествия выехали три спасателя Акмолинской области и 14 спасателей столичного ДЧС. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня на моноблок газо-заправочной станции. Также удалось спасти от огня пять единиц спецтехники. Кроме того, из помещения вынесли 10 газовых баллонов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован в 03:54. До прибытия пожарных подразделений сторож помещения был госпитализирован в больницу работниками скорой помощи.

Причина пожара устанавливается.

Этой же ночью при пожаре в Северо-Казахстанской области спасено пять человек, из них двое детей.