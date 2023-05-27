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Марафонцы установили рекорд, пробежав от Астаны до Актау

Марафонцы установили рекорд, пробежав от Астаны до Актау Фото: pixabay
Команда из пяти марафонцев проделала путь от Астаны до Актау и установила рекорд Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пути команда была месяц, общий путь составил восемь тысяч километров. На протяжении всего марафона за бегунами наблюдали зрители, забег фиксировали камеры, передает КТК.

"Я брал с собой три пары обуви. Осталась одна, и та изношена. Купил ее за 85 тысяч тенге. На марафон ушло 30 дней. Мы очень рады, что благополучно добрались до точки назначения в полном составе. Хочу выразить благодарность организаторам и всем людям, которые встречали и поддерживали нас на всех участках пути". Мендибай Алимгазин, участник марафона

Все расстояние от Астаны до Актау пять участников команды проделали по очереди. В итоге каждый из них пробежал порядка 1,5 тысяч километров. Таким образом, марафонцы установили рекорд Казахстана.

В планах команды пробежать от Актау до Мекки и установить рекорд Гиннесса, говорят марафонцы.

В начале мая военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим завершил мега-марафон в 500 км и установил рекорд Казахстана. Свой забег ефрейтор Абдыхаим посвятил Дню защитника отечества и Дню победы.

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