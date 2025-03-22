Жители Актау в национальной одежде установили мировой рекорд
Фото: акимат Актау
Более пяти тысяч жителей Актау собрались на набережной в национальной одежде и установили мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.
По информации городского акимата, в рамках празднования Наурыза участники фестиваля национальной одежды "Best Fest Nauryz" собрались на набережной, куда также прибыли представители Книги рекордов Гиннесса.
Фото: акимат Актау
"В масштабном национальном проекте зарегистрировались более 5 тысяч человек, еще 100 находились в резерве", – уточнили в акимате.
Фото: акимат Актау
Событие зафиксировали представители штаб-квартиры Книги рекордов Гиннесса из Лондона.
Ранее казахстанцев впечатлил парад "кимешеков" в Кокшетау. В мероприятии, приуроченном к Наурызу, должны были принять участие около 200-300 человек, но присоединиться к нему в итоге решили почти три тысячи.
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