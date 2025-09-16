Пожар на мусорном полигоне под Алматы: масштабы и причины долгой ликвидации

В Алматинской области вторые сутки тушат мусорный полигон вблизи села Али города Алатау, сообщает Zakon.kz.

В акимате региона 16 сентября 2025 года подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и жителям ближайших территорий нет.

"В тушении задействованы порядка 150 человек и более 70 единиц техники ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, Казселезащиты, Службы спасения МЧС Алматы, Департамента полиции и местных исполнительных органов. Также дополнительно следуют силы и средства МЧС с техникой: пожарно-насосные станции (ПНС), аварийно-спасательные автомобили (АР), бульдозеры, тралы и другая специализированная техника", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что очаги находятся глубоко под землей, горение происходит не только на поверхности, но внутри отходов, на глубине до 10 метров, поэтому тление сохраняется. Внутри полигона поддерживается высокая температура, поэтому происходит длительное тление.

"При длительном разложении мусора образуется метан, который поддерживает непрерывное внутреннее тлеющее горение. Более того, поверхность полигона нестабильна, есть риск провалов, в связи с чем маневренность тяжелой техники ограничена", – пояснили в акимате.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области рассказали, что для бесперебойной подачи воды в зону тушения на реке Тереңқара установлен насосно-рукавный автомобиль. Спасатели проложили магистральную линию из 70 рукавов диаметром 77 мм, задействовав шесть единиц техники.

Пожар на полигоне разгорелся утром 15 сентября. Вечером огонь был виден из Алматы.