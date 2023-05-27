Полгода ищут мать двоих детей в Павлодаре

Жительница Павлодара, 29-летняя мать двоих детей, в последний раз выходила на связь в январе этого года, сообщает Zakon.kz.

Арайлым Хаджаева, жительница Павлодара, ушла из дома и не вернулась, передает Pavlodarnews со ссылкой на волонтеров движения Vita. Известно, что у 29-летней женщины дома остались двое детей.

Как рассказали волонтеры, в последний раз известия от пропавшей были в январе этого года, после о местонахождении Арайлым Хаджиевой ничего не известно.

По информации поисковиков, девушка ростом 160 см, у нее карие глаза и черные волосы, а также шрам на левой руке. Во что она была одета, не сообщается.

Напомним, что в Атырауской области спасатели и полицейские ищут пропавшего пастуха. Известие о его пропаже поступило в департамент по ЧС региона 24 мая.