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Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новой частью "Терминатора"

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новой частью "Терминатора" Фото: Тwitter/JimCameron
Культовый режиссер Джеймс Кэмерон поделился с поклонниками новостью о новой части "Терминатора", над которой начал работу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал режиссер, он начал писать сценарий для легендарной франшизы о Терминаторе. Кэмерон признался, что не торопится в этой работе и хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта. Это поможет в написании истории новой части "Терминатора", пишет издание World of Reel.

Впервые о новой части "Терминатора" режиссер упомянул в декабре прошлого года. Но, как сообщается, работать над новой главой истории он начал только три месяца назад.

Ранее стало известно, что американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своей новой и, по некоторым источникам, последней ленты.

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