Ребенка и двух женщин вынесли пожарные из горящей квартиры в Караганде

Вечером 26 мая в квартире дома 153 по улице Локомотивная случился пожар, из горящего помещения пожарные спасли ребенка и двух женщин, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшие от пожара жители горевшей квартиры спасатели передали медикам. Возгорание пожарные потушили, передает Е-Караганда.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области, пожар начался в квартире на первом этаже, на жилой площади загорелись мебель и домашние вещи. Что стало причиной возгорания будут выяснять эксперты.

Напомним, что в Абайской области пожарные продолжают борьбу с крупным лесным пожаром. По последним данным, площадь горения леса составляет уже 3500 га. Огонь на территории государственного природного резервата "Семей орманы" разгорелся 22 мая.