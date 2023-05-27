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Взлетную полосу аэропорта Астаны закроют

Взлетную полосу аэропорта Астаны закроют Фото: Zakon.kz
Взлетно-посадочную полосу аэропорта Астаны закроют на профилактические работы. Профилактику будут проводить по четыре часа 31 мая и 7 июня, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба столичного аэропорта предупреждает, что в ближайшие дни запланированы работы на взлетно-посадочной полосе. В планах администрации воздушной гавани провести регулярную очистку ВВП от резинового наката.

"Обязательные работы по удалению наслоений направлены на обеспечение безопасности полетов, и по правилам аэродромного обеспечения в гражданской авиации должны выполняться дважды в год". Пресс-служба аэропорта Астаны

На работы требуется четыре часа, которые и было принято выделить 31 мая и 7 июня, в часы, когда полоса загружена меньше всего. Работы планируют провести с 13:20 до 17:20 по столичному времени в запланированные даты.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии аэропорта Актау на два дня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Сообщалось, что починка полосы займет два дня.

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