Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Еще 9 млрд тенге выделило правительство на ремонт теплосетей в трех городах Казахстана

9 млрд тенге выделило правительство на ремонт теплосетей в Павлодаре, Экибастузе, Аксу, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 09:22 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана выделило 9 млрд тенге на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 12 июня 2024 года, средний износ сетей в этих городах составляет от 59 до 90%.

"Во исполнение поручений главы государства по комплексной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 9 млрд тенге из резерва правительства на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу", – говорится в сообщении.

Будет построена тепломагистраль ТМ-13 протяженностью 2,5 км в Павлодаре (3,6 млрд тенге). Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением многоквартирные жилые дома в районе улиц Павлова – Шевченко – Катаева, где проживает 41,5 тыс. человек.

В Экибастузе будет проведена реконструкция участков тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3 общей протяженностью почти 4 км (3,6 млрд тенге). Благодаря данной работе планируется подключить новые жилые дома, социальные учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Это охватит свыше 2 тыс. человек.

"Оставшиеся 1,8 млрд тенге направят на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в Аксу протяженностью 4,3 км, расположенных в микрорайонах №3,5 и 8. За последние два года на данных участках произошло свыше 40 порывов. Реконструкция позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 1,5 тыс. местных жителей", – сообщили в пресс-службе премьера.

По данным акимата Павлодарской области, на сегодняшний день протяженность сетей теплоснабжения в Павлодаре составляет 828,1 км (средний износ – 82,8%), в Экибастузе – 422,5 км (90,7%), в Аксу – 99,1 км (59%). По результатам технического обследования для неотложных работ были определены четыре участка с наиболее высоким уровнем износа.

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 3,4 млрд тенге из резерва на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза: капитальный ремонт котлоагрегатов и строительство магистрали осветленной воды.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 16 млрд тенге направлено на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге – на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге – на ремонт котельных Кокшетау.

Читайте также

диплом об окончании школы оцифровали в Казахстане
Еще один документ оцифровали в Казахстане
председатель ОЮЛ Ассоциация букмекеров Казахстана Эльдар Жума
Лекарство от лудомании: о борьбе с нелегальными площадками рассказал председатель АБК
Казахстан
Возвращение лошадей Пржевальского в Казахстан глазами эксперта из Алматы
Ирина Капитанова
Правительство РК Казахстан Павлодарская область Бектенов Олжас 2024 год Деньги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: