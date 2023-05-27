Почему родинкам на теле стоит уделять особое внимание

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что делать в случае травмирования родинки, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул врач в интервью RT, травмы невусов действительно грозят неприятными последствиями. Как правило, кровотечением, шрамами, инфекциями. Однако повреждения далеко не всегда провоцируют рак.



"Если вы случайно содрали родинку, то нужно оперативно обработать рану раствором антисептика и идти на прием к онкологу для гистологического анализа новообразования", – сказал Максим Астраханцев.

Он призвал уделять особое внимание родинкам на тех участках тела, которые наиболее подвержены трению одежды, то есть на шее, плечах, пояснице, запястьях.



"Злокачественные образования кожи могут провоцировать меланому – очень тяжелую онкологическую болезнь. Поэтому принципиально важно обследовать крупные родинки сразу, не дожидаясь их травмирования. Особенно актуален этот вопрос летом, в сезон отпусков. Если у вас есть подозрительные родинки, то лучше их обследовать до поездки на курорт, поскольку воздействие прямых солнечных лучей на злокачественные невусы тоже может спровоцировать меланому", – объяснил врач.

По его словам, один из основных признаков подозрительной родинки – ее асимметрия. Также важно обратить внимание на цвет и размеры новообразования.

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