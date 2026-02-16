Родинки и онкология: миф или реальная угроза

Родинки – для кого-то милая "изюминка", для других – повод для тревог. Мы привыкли видеть в них лишь элемент внешности, забывая, что за крошечной точкой на коже может скрываться серьезная угроза. Когда родинка перестает быть украшением и становится сигналом тревоги, выяснил Zakon.kz.

Между эстетикой и медициной

Мы любим романтизировать особенности, которые могут отличать нас от других. Как в песне Меладзе: "ее запах и родинка на спине". Для кого-то это кокетливая точка над образом, иногда повод для переживаний в юности, а другие воспринимают как особенность, которая делает внешность узнаваемой. Их воспевают в песнях, считают символом индивидуальности и даже специально подрисовывают ради шарма. Родинки давно стали частью индивидуальности, маленькими акцентами, которые, как нам кажется, говорят о нас больше, чем слова.

Однако за этой романтикой скрывается и другая, менее поэтичная сторона. С медицинской точки зрения родинка – это скопление пигментных клеток кожи. В большинстве случаев они совершенно безопасны и не требуют никакого вмешательства. Более того, наличие нескольких десятков родинок на теле – вариант нормы. Но врачи напоминают, что именно из таких, на первый взгляд, безобидных образований может развиться меланома. Это одно из самых агрессивных онкологических заболеваний кожи.

Мы поговорили с директором клиники дерматологом Асель Нурмухамбетовой, которая рассказала, как распознать родинку, которая может сигнализировать о проблеме:

"Если есть хотя бы один из настораживающих признаков: асимметрия, неровные края, неоднородный цвет, диаметр более 6 миллиметров или любые изменения родинки, необходимо обязательно пройти дерматоскопию у врача-дерматоонколога", – поясняет Асель Нурмухамбетова

Особое внимание к родинкам стоит проявлять людям со светлой кожей, тем, кто часто получал солнечные ожоги в детстве, любит загорать или посещает солярий.

"Однократная травма родинки (царапина, бритье, трение) сама по себе не вызывает ее перерождение в меланому. Если проблема возникает после травматизации, значит, опухоль существовала там ранее, травма ускорила злокачественное проявление", – говорит дерматолог.

При этом врачи подчеркивают, что паниковать при виде каждой родинки не нужно. Важно другое – внимательность к себе, и не старайтесь сразу их удалить. Врачи подчеркивают, что любое вмешательство требует четких показаний и предварительной диагностики. Спонтанные решения или попытки решить вопрос быстро могут обернуться дополнительными рисками.

"Если мы обнаружили родинку с выраженной атипией, с прогрессирующими изменениями, когда невозможно наблюдать образование в динамике или оно находится в зоне постоянной травматизации, тогда удаление действительно снижает риски. Однако проблемы могут возникнуть, если родинка удалена не полностью и без предварительного осмотра врача-дерматоонколога", – поясняет дерматолог.

Что говорят онкологи

Мы поговорили с академиком НАН РК при президенте РК, профессором, первым проректором КазНМУ им С. Д. Асфендиярова Дилярой Кайдаровой. Она рассказала, что большинство родинок безопасны и на протяжении всей жизни никак не угрожают здоровью. Они остаются стабильными, не меняются и не требуют вмешательства. Опасность представляют лишь некоторые образования, те, что со временем начинают трансформироваться, менять форму, цвет или структуру. Именно такие изменения могут стать первым сигналом неблагополучия.

"Важно, чтобы родинки периодически осматривал врач с помощью специального прибора – дерматоскопа", – поясняет специалист.

Родинки действительно могут быть украшением, частью нашей уникальности. Но забота о здоровье начинается с простых вещей, не надо игнорировать сигналы собственного тела. Потому что иногда маленькая точка на коже может оказаться гораздо значимее, чем кажется на первый взгляд.

По словам Диляры Кайдаровой, нужно срочно обратиться к врачу, если родинка: резко увеличилась в размере

кровоточит или покрылась корочкой без травмы

изменила цвет или форму

вызывает зуд, жжение или боль

заметно отличается от остальных родинок

Но самый частый вопрос, может ли родинка вызвать рак?

"Нет, если родинку удаляет врач в медицинском учреждении. Опасно удалять родинки самостоятельно или в косметических салонах без обследования. После удаления подозрительной родинки врач обязательно отправляет ее на анализ, чтобы исключить рак", – говорит онколог.

Также стоит помнить, что солнце не только источник загара, но и серьезный фактор риска. Ультрафиолет, будь то пляжный или из солярия, постепенно повреждает клетки кожи, а перенесенные ожоги лишь усиливают этот эффект. Врачи подчеркивают: безопасной "нормы" ультрафиолета не существует. Именно поэтому кожу, и особенно родинки, важно беречь, защищая ее от агрессивного солнца так же внимательно, как мы защищаем глаза от яркого света.

"Также стоит самостоятельно осматривать кожу примерно раз в месяц. Даже если ничего не беспокоит, рекомендуется показываться дерматологу или онкологу один раз в год для осмотра родинок с помощью дерматоскопии. При большом количестве родинок – чаще, по рекомендации врача", – резюмирует онколог Диляра Кайдарова.

Родинки могут быть нашими маленькими особенностями, теми самыми штрихами, которые делают нас уникальными. Но зрелое отношение к себе – это не только принятие своей внешности, а еще и внимательность к ее сигналам. Иногда забота о здоровье начинается с простого шага: присмотреться к себе чуть внимательнее. Ведь самая крошечная точка на коже может однажды сыграть большую роль, и лучше, если это будет история о своевременной профилактике, а не об упущенном времени.