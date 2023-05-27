Партию кокаина с изображением нацистской свастики задержали в Перу

Полиция Перу изъяла 58 кг кокаина с изображением нацистского флага на внешней стороне и именем Гитлера, напечатанным с низким рельефом, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям полиции, партия наркотиков с неоднозначной маркировкой направлялась в Бельгию.

Фото: Associated Press

Редакция Zakon.kz осуждает любое проявление нацизма и выступает против идеологии Гитлера. Фотография закреплена в целях ознакомления.

Открытие произошло в порту Пайта на северном побережье Тихого океана в Перу, недалеко от границы с Эквадором.

Согласно отчету полиции, наркотики были спрятаны внутри транспортного контейнера со спаржей на судне SC Anisha R под либерийским флагом, которое ранее бросило якорь в эквадорском порту. В нем говорилось, что груз направлялся в порт в Бельгии.

После обнаружения необычного груза полиция продолжила обыск более 80 контейнеров на судне.

Перуанские власти ранее сообщали об обнаружении кокаина в пакетах в форме кирпичей с различными и странными символами, но ни разу с флагом нацистской Германии.

По оценкам властей Перу, страна производит около 90 тонн наркотиков в год. По данным ООН, Перу занимает второе место в мире по выращиванию листа коки и второе место – по производству кокаина.