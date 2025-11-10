На пляжах Маврикия нашли кокаин стоимостью 100 млн долларов
Сотрудники правоохранительных органов Маврикия изъяли рекордное количество кокаина – 400 кг – с судна Alpha Bravery, ходившего под греческим флагом у берегов Маврикия, сообщает Zakon.kz.
По данным Oxu.Az, наркотики на сумму более 100 миллионов долларов перевозились путем зашивания их в спасательные жилеты.
Первоначальные сообщения свидетельствовали о том, что администрация Маврикия получила информацию о незаконном грузе от капитана судна, следовавшего из Бразилии в Сингапур.
Начато расследование с целью установления конечного пункта назначения наркотиков.
Ранее сообщалось, что в День мертвых в Мексике убили мэра, продвигавшего жесткую борьбу с наркотиками.
