На пляжах Маврикия нашли кокаин стоимостью 100 млн долларов

Сотрудники правоохранительных органов Маврикия изъяли рекордное количество кокаина – 400 кг – с судна Alpha Bravery, ходившего под греческим флагом у берегов Маврикия, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, наркотики на сумму более 100 миллионов долларов перевозились путем зашивания их в спасательные жилеты.

Первоначальные сообщения свидетельствовали о том, что администрация Маврикия получила информацию о незаконном грузе от капитана судна, следовавшего из Бразилии в Сингапур.

Начато расследование с целью установления конечного пункта назначения наркотиков.

Ранее сообщалось, что в День мертвых в Мексике убили мэра, продвигавшего жесткую борьбу с наркотиками.