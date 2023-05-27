Уровень преступности снизился на 17% в Атырауской области

Уровень преступности снизился в Атырауской области. Об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на встрече с жителями, сообщает Zakon.kz.

Глава МВД рассказал о проводимой работе, внутрисистемных преобразованиях и о состоянии общей криминальной ситуации в стране и области.

"Уровень преступности в Атырауской области снизился с начала года на 17%", – сообщил Марат Ахметжанов.

Также он остановился на таких важных вопросах как борьба с незаконным оборотом наркотиков, интернет-мошенничеством и обеспечением дорожной безопасности. По его словам, в Атырауской области изъято 5,4 кг наркотиков, основная часть которых "синтетика".

"Дорожная безопасность – одна из актуальных и острых тем. Факты гибели людей в ДТП много раз превышают какие-либо другие случаи. На это влияют несколько факторов: качество дороги, культура водителя, состояние транспортного средства и незаконные перевозки пассажиров", – добавил министр.

Привел он и положительные примеры, отметив населенные пункты, где общественный порядок и безопасность обеспечены на 100%. К примеру, в селах Ортакшил и Орлы за последние 2-3 года не было ни одного преступления. Министр считает, что это все благодаря эффективной работе акимата с сельской полицией, ответственности и осознанности местных жителей.

Первая криминалистическая цифровая лаборатория открылась на базе центрального аппарата МВД РК.

