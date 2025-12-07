Преступность в Алматы снизилась на 13% – МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов на оперативном совещании в Алматы заявил, что преступность в городе сократилась на 13%, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава МВД сообщил на оперативном совещании с личным составом Департамента полиции Алматы и регионального командования Национальной гвардии МВД.

По его словам, в городе создан комплекс мер по борьбе с преступностью, что уже дает ощутимые результаты. Преступность снизилась на 13%, а по таким видам, как убийства, тяжкий вред здоровью, кражи, мошенничества, грабежи, разбои, рецидив и уличная преступность, зафиксировано еще более значительное уменьшение.





"Особое внимание глава МВД уделил теме охраны общественного порядка. Он обозначил задачи по повышению профессионального уровня патрульной полиции, войсковых нарядов и комплексных сил правопорядка, подчеркнув, что приоритетными принципами остаются вежливость и требовательность", – говорится в сообщении МВД.

Также министр указал на отдельные недостатки в работе региональных подразделений и дал конкретные поручения: усилить профилактическую работу, обеспечить качественное и своевременное рассмотрение обращений граждан, а также продолжить внедрение цифровых решений, повышающих эффективность органов внутренних дел и удобство для населения.

Также сегодня, 7 декабря, в Алматы открыли новую колонию для несовершеннолетних.