"Ауыл аманаты" в области Жетісу: животноводы планируют кооперацию

3,2 млрд тенге будет выделено области Жетісу на повышение благосостояния сельчан в рамках программы "Ауыл аманаты". Об этом было заявлено на встрече заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова с населением Кербулакского района, сообщает Zakon.kz.

Порядка 550 заявок на участие в программе было подано от жителей Жетісу, почти 90% хотят выращивать скот, производить молоко. Инициаторы проектов по животноводству планируют создавать кооперативы.

Фото: primeminister.kz

"Объединение поможет получить кредит в размере 27 млн тенге, а в случае приобретения сельхозтехники 50% ее стоимости субсидирует государство. Благодаря кооперации можно централизовано заготовить корма, реализовывать готовую продукцию, вести бухгалтерию", — сообщил Алтай Кульгинов.

Кербулакский район привлекателен для туристов, в том числе зарубежных, поэтому инициативные сельчане предлагают также запустить проекты, связанные с туризмом.

Фото: primeminister.kz

В регионе есть потенциал выращивания сахарной свеклы. В стране всего несколько областей сажают эту культуру, при том, что республика испытывает острый дефицит сахара, который повышается в сезон. Чтобы не допускать дефицита, появилась хорошая возможность скооперировать личные подсобные хозяйства с крупными и развивать это направление.

Фото: primeminister.kz

В рамках программы "Ауыл аманаты" также поддерживаются якорные проекты – молочно-товарные фермы, которые будут обеспечивать потребителей молоком, произведенным в стране.

Фото: primeminister.kz

"Целью программы "Ауыл аманаты", утвержденной Главой государства, является обеспечение занятости сельского населения. На республику уже выделено 100 млрд тенге для создания более 18 тысяч личных подсобных хозяйств на селе. Программа уникальна, по ней сельчанам предоставляются кредиты свыше 8 млн тенге под 2,5%. Учитывая высокий сельскохозяйственный потенциал региона, есть хорошие перспективы дальнейшего его развития", — подчеркнул вице-премьер.