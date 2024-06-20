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"Ауыл аманаты": сельчане Жетысу рассказали о плюсах госпрограммы

Ауыл аманаты, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:23 Фото: пресс-службы акимата области Жетысу
В области Жетысу на реализацию государственной программы "Ауыл аманаты" выделено 3,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Программа поддержки субъектов сельского предпринимательства "Ауыл аманаты" вот уже второй год дает большой стимул для жителей края Жетысу, позволяя претворять в жизнь самые смелые идеи и начинания. Если в прошлом году региону из республиканского бюджета по этому направлению было выделено 3,2 млрд тенге, то в этом году уже свыше 3,5 млрд тенге.

В результате многие сельчане смогли открыть либо расширить собственное дело. Одним из таковых является житель села Отенай близ Талдыкоргана Берик Дуйсенбаев, давно мечтавший открыть свой мебельный цех.

"Из СМИ узнал, что в стране появилась программа "Ауыл аманаты". Детально изучив все нюансы, в ноябре прошлого года подал заявку для участия в ней. Защитил проект на сумму 8 млн тенге и начал свое дело. Полученные средства помогли закупить станки, необходимые материалы, краску для мебели, произведенную в Италии. Оборудование приобретено в России и Китае", – делится опытом предприниматель.

К слову, открытие цеха позволило трудоустроить еще шестерых сельчан, которые по заказам клиентов изготавливают столы, стулья, мягкую мебель и изделия из железа для дома. Продукция реализуется по низким ценам и потому пользуется довольно хорошим спросом.

"Эта программа приносит большую пользу. Я очень рад тому, что смог открыть небольшой мебельный цех. В будущем планирую расширить работу цеха и создать больше рабочих мест", – добавил Берик Дуйсенбаев.
Сельчане Жетысу рассказали о плюсах госпрограммы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:23

Фото: пресс-службы акимата области Жетысу

Стоит отметить, что область Жетысу по своему развитию имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. Поэтому программа "Ауыл аманаты" пользуется большой популярностью среди местных фермеров. В их числе, к примеру, Гульзира Тауербек из села Енбек, которой благодаря кредитным средствам в сумме 7,2 млн тенге удалось приобрести 100 голов мелкого рогатого скота для дальнейшего разведения и производства мяса.

"Животноводством я занимаюсь вот уже порядка 10 лет, поэтому опыт наработан. Приобретенный по программе скот мне обошелся в 6,1 млн тенге. На остатки полученных средств закупила корма. Всю работу мы пока ведем вдвоем с мужем, он же занимается выпасом. Так что данный сельхозпроект для нас стал хорошим подспорьем", – рассказала предпринимательница.

Между тем, как сообщили в пресс-службе акима области, в прошлом году по программе "Ауыл аманаты" только в Талдыкоргане было одобрено 19 проектов на общую сумму 142,8 млн тенге.

"Из них 14 проектов на сумму 103,8 млн тенге направлено на развитие животноводства, благодаря чему приобретено 106 голов крупного рогатого скота, 360 голов овец и коз, 65 лошадей. Еще пять проектов направлено на развитие МСБ и приобретение спецтехники на сумму 39 млн тенге", – пояснили в ведомстве.
Ауыл аманаты, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:23

Фото: пресс-службы акимата области Жетысу

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