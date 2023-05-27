Цены на популярные криптовалюты на 27 мая

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 681,1 $; изменения за 24 часа: +0,82%.

Ethereum (ETH): 1 826,41 $; изменения за 24 часа: +0,76%.

Tether (USDT): 1,0008 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

BNB (BNB): 305,60 $; изменения за 24 часа: -0,26%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,071385 $; изменения за 24 часа: +0,71%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 27 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.