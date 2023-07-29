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Цены на популярные криптовалюты

биткоини, доллары, игрушки Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 29 283,9 $; изменения за 24 часа: +0,23%.

Ethereum (ETH): 1 870,97 $; изменения за 24 часа: +0,24%.

Tether (USDT): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,08%.

BNB (BNB): 241,60 $; изменения за 24 часа: +0,21%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,078020 $; изменения за 24 часа: +1,74%.

Binance USD (BUSD): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

По состоянию на 29 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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