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К 2030 году смертность от инсульта возрастет в два раза

К 2030 году смертность от инсульта возрастет в два раза Фото: pixabay
Ученые из китайского университета Тунцзи предупреждают, что количество смертей от инсульта возрастет в два раза уже к 2030 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Express, если в 2019 году количество смертей от инсульта составило 3,29 миллиона в год, то к концу десятилетия этот показатель достигнет 6,4 миллиона. К таким выводам ученые пришли на основе данных Global Health Data Exchange.

Китайские исследователи определили семь основных факторов риска, способствующих увеличению тяжести инсульта. К ним относятся курение, питание с высоким содержанием натрия, дисфункция почек, высокие уровни АД, холестерина, глюкозы и индекса массы тела (ИМТ).

При этом частота заболевания на 100 тысяч человек заметно уменьшилась в период с 1999 по 2019 годы - с 66 до 44. Ученые уверены, что рост количества инсультов в мире происходит в основном за счет увеличения числа людей на планете и старения.

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