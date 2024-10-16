Почему инсульты случаются у молодых людей

Американские ученые из Университета Нью-Йорка и Политехнического университета Виргинии провели исследование и выявили причину инсультов у молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, эксперты пришли к выводу, что острые ишемические инсульты из-за окклюзии сосудов происходят среди людей в возрасте от 18 до 50 лет также часто, как и более старшую возрастную группу. Специалисты проанализировали медицинские данные 1,2 тыс. пациентов в возрасте до 50 лет, проходивших лечение в штате Огайо. У почти 20% из них диагностировали острые ишемические инсульты.

Выяснилось, что молодые люди, попавшие в неутешительную статистику, ранее имели проблемы с сердцем и заболевания артерий. Исследователи рекомендуют страдающими от подобных болезней людям проходить скрининг факторов риска инсульта, невзирая на возраст.

Острые ишемические инсульты, вызванные окклюзией крупных сосудов (LVO-AIS), считаются наиболее тяжелыми нарушениями кровоснабжения мозга. Они возникают из-за закупорки крупных мозговых артерий тромбами или бляшками.

Ранее сообщалось, что после инсульта умерла вдова младшего брата Джона Кеннеди 96-летняя Этель Кеннеди.