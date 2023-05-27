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"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу 11-й раз подряд

"Стала чемпионом Германии по футболу в 11-й раз подряд Фото: Instagram/fcbayern
"Бавария" обыграла "Кельн" в последнем туре бундеслиги и стала чемпионом Германии по футболу, сообщает Zakon.kz.

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Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" в субботу, 27 мая, со счетом 2:1 обыграл "Кельн" в гостевом матче заключительного 34-го тура чемпионата Германии. Таким образом команда набрала 71 очко и 11-й раз подряд стала чемпионом Германии.

За тур до окончания чемпионата дортмундская "Боруссия" лидировала в турнирной таблице чемпионата Германии, на 2 очка опережая "Баварию". В заключительном туре "Боруссия" на своем поле принимала "Майнц".

Матчи "Баварии" и "Боруссии" проходили одновременно, и обе команды добились итогового результата в них на последних минутах. В составе мюнхенцев победный мяч забил Джамал Мусиала, дортмундцам принес ничью гол Никласа Зюле.

Ни "Майнц", ни "Кельн" не решали турнирных задач.

Бундеслига – единственная лига, где за последние 10 лет был всего один чемпион. В Испании и Франции выигрывали по 3 клуба, в других странах – по 4.

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