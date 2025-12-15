"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам
По информации статистического агентства Opta, "мюнхенцы" стали первыми из всех немецких клубов, кому удалось достичь планки "50+ голов" за стартовые 14 туров.
50 – Der FC Bayern München knackte im 14. Bundesliga-Spiel der Saison die Marke von 50 Toren – neuer BL-Rekord, nie zuvor gelang dies einem Verein so früh in einer BL-Spielzeit. Fließband. pic.twitter.com/CJ23B35clg— OptaFranz (@OptaFranz) December 14, 2025
На данный час в активе "Баварии" 51 забитый гол со старта сезона. В прошедшем 14-м туре команда Венсана Компани дома разошлась миром с "Майнцем" – 2:2.
Несмотря на небольшую потерю очков, действующий чемпион Германии по-прежнему лидирует в турнирной таблице, накопив 38 очков.
Преследователи в лице "РБ Лейпциг" и "Боруссия-Дортмунд" отстают на девять баллов.
