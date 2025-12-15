"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам

Действующий чемпион Германии по футболу – клуб "Бавария" забил более 50 мячей за 14 туров Бундеслиги, что является новым рекордом немецкого первенства, сообщает Zakon.kz.

По информации статистического агентства Opta, "мюнхенцы" стали первыми из всех немецких клубов, кому удалось достичь планки "50+ голов" за стартовые 14 туров.

50 – Der FC Bayern München knackte im 14. Bundesliga-Spiel der Saison die Marke von 50 Toren – neuer BL-Rekord, nie zuvor gelang dies einem Verein so früh in einer BL-Spielzeit. Fließband. pic.twitter.com/CJ23B35clg — OptaFranz (@OptaFranz) December 14, 2025

На данный час в активе "Баварии" 51 забитый гол со старта сезона. В прошедшем 14-м туре команда Венсана Компани дома разошлась миром с "Майнцем" – 2:2.

Несмотря на небольшую потерю очков, действующий чемпион Германии по-прежнему лидирует в турнирной таблице, накопив 38 очков.

Преследователи в лице "РБ Лейпциг" и "Боруссия-Дортмунд" отстают на девять баллов.

Между тем 19-летний уроженец Кот-д’Ивуара и вингер "РБ Лейпциг" Ян Диоманде в последнее время привлек внимание крупнейших футбольных клубов Европы.