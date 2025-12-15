#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Спорт

"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам

Футбол Рекорд Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 13:45 Фото: Instagram/fcbayern
Действующий чемпион Германии по футболу – клуб "Бавария" забил более 50 мячей за 14 туров Бундеслиги, что является новым рекордом немецкого первенства, сообщает Zakon.kz.

По информации статистического агентства Opta, "мюнхенцы" стали первыми из всех немецких клубов, кому удалось достичь планки "50+ голов" за стартовые 14 туров.

На данный час в активе "Баварии" 51 забитый гол со старта сезона. В прошедшем 14-м туре команда Венсана Компани дома разошлась миром с "Майнцем" – 2:2.

Несмотря на небольшую потерю очков, действующий чемпион Германии по-прежнему лидирует в турнирной таблице, накопив 38 очков.

Преследователи в лице "РБ Лейпциг" и "Боруссия-Дортмунд" отстают на девять баллов.

Между тем 19-летний уроженец Кот-д’Ивуара и вингер "РБ Лейпциг" Ян Диоманде в последнее время привлек внимание крупнейших футбольных клубов Европы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Непобедимый "Байер" установил новый клубный рекорд в Бундеслиге
14:30, 18 марта 2024
Непобедимый "Байер" установил новый клубный рекорд в Бундеслиге
Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги
13:00, 06 ноября 2023
Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги
"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу 11-й раз подряд
23:56, 27 мая 2023
"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу 11-й раз подряд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: