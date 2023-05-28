Нутрициолог предупредила, что острая пища приводит к проблемам с кожей и зубами

Специалист предупреждает, что острая еда может вызывать проблемы со здоровьем и кожей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала нутрициолог и косметолог Елена Богатова в интервью Lenta.ru, острые блюда могут вызывать расширение кровеносных сосудов. Из-за этого кожа краснеет, а также стимулируется потоотделение, в результате чего кожа становится жирной.

У некоторых людей острые блюда могут вызывать аллергические реакции, проявляющиеся раздражением, покраснением и отеками кожи.

Однако влияние острой пищи на внешность зависит от индивидуальных особенностей. Не все, кто любит острые блюда, замечают отрицательные последствия для здоровья и красоты. Культура питания, гигиена и генетика также влияют на состояние кожи. Недостаток витаминов и минералов может вызывать сухость, шелушение и неровный тон кожи, добавляет Богатова.

"Умеренное потребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты, скорее всего, не окажет серьезного влияния на внешний вид. Однако если у вас есть проблемы с кожей или зубами, может быть полезно ограничить потребление острых продуктов. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом", - резюмировала Богатова.

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