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Может ли острая пища навредить здоровью

советы, врач Фото: pixabay
Профессор эпидемиологии Университета Теннесси (США) Пол Д. Терри рассказал, что острая пища оказывает неоднозначное влияние на здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MedicalXpress, с одной стороны, такие блюда могут ухудшить состояние людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а с другой – снизить риск болезней сердца и органов дыхания.

Отмечается, что острая еда может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, головные боли и даже рвоту. Кроме того, блюда с добавлением большого количества перца, васаби, куркумы и редьки способны обострить симптомы заболеваний кишечника и желудка.

Согласно исследованию, употребление острой пищи связано со снижением риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психики. Кроме того, легкая боль и жжение во время еды могут спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина – гормонов счастья и удовольствия.

Врач добавил, что, если острая пища вызывает неприятные ощущения, такие как мигрень, боль в животе и диарея, то лучше избегать этих продуктов. Люди, которые хорошо переносят острое, в том числе жители Азии, Мексики, Индии, могут продолжать употреблять такие блюда – умеренное количество острого будет полезно для организма.

Ранее диетолог Лариса Фаерман назвала самые полезные каши для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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