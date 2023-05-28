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Специалист назвал признаки преждевременного старения мозга

Специалист назвал признаки преждевременного старения мозга Фото: pixabay
Специалист перечислил несколько признаков преждевременного старения мозга, среди которых, перепады настроения, сообщает Zakon.kz.

Издание Eat This, Not That! приводит слова доктора медицинских наук, сертифицированного тренера и терапевта Майка Бола, отмечающего, что беспричинное изменение настроения является явным признаком нарушения функции мозга, которая отвечает за контроль и регуляцию эмоций.

Кроме того, тревожным сигналом преждевременного старения мозга являются трудности с поддержанием равновесия для сохранения тела вертикальном положении.

В процессе старения удерживать равновесие становится все тяжелее из-за уменьшения мышечной массы или дегенеративных изменений в мозгу. Данный факт подкрепляется результатами исследований, на которые опирается врач.

"Если вы обнаружили, что теряете долговременную память или неспособны формировать кратковременные воспоминания, это может означать, что с вашим мозгом что-то происходит", - добавил врач.

Кроме того, симптомами когнитивных нарушений может быть отсутствие мотивации выполнять повседневные задачи и снижение коммуникативных навыков, заключил терапевт.

Ранее китайские ученые выпустили доклад, в котором предупредили, что к 2030 году смертность от инсульта в мире возрастет в два раза.

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