Специалист назвал признаки преждевременного старения мозга

Специалист перечислил несколько признаков преждевременного старения мозга, среди которых, перепады настроения, сообщает Zakon.kz.

Издание Eat This, Not That! приводит слова доктора медицинских наук, сертифицированного тренера и терапевта Майка Бола, отмечающего, что беспричинное изменение настроения является явным признаком нарушения функции мозга, которая отвечает за контроль и регуляцию эмоций.

Кроме того, тревожным сигналом преждевременного старения мозга являются трудности с поддержанием равновесия для сохранения тела вертикальном положении.

В процессе старения удерживать равновесие становится все тяжелее из-за уменьшения мышечной массы или дегенеративных изменений в мозгу. Данный факт подкрепляется результатами исследований, на которые опирается врач.

"Если вы обнаружили, что теряете долговременную память или неспособны формировать кратковременные воспоминания, это может означать, что с вашим мозгом что-то происходит", - добавил врач.

Кроме того, симптомами когнитивных нарушений может быть отсутствие мотивации выполнять повседневные задачи и снижение коммуникативных навыков, заключил терапевт.

