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86 штрафов собрал водитель в Атырау, катаясь на авто с подложными номерами

86 штрафов собрал водитель в Атырау, катаясь на авто с подложными номерами Фото: Zakon.kz
Полицейские Атырау зафиксировали автомобиль с неоплаченными штрафами. На месте выяснилось, что нарушений несколько десятков, а на авто установлен подложный номер, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники центра оперативного управления Атырау зафиксировали автомобиль Mersedec, за которым числились неоплаченные штрафы, передает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

"В ходе проверки установлено, что данное авто имеет 86 неоплаченных штрафов, а также имеет подложный государственный регистрационный номерной знак". Пресс-служба ДП Атырауской области

Сотрудники полиции отправили автомобиль на штрафстоянку. В отношении водителя составлен протокол по статье 590 часть 4 КоАП РК. Водителю грозит до пяти суток ареста и год лишения на право управлять автомобилем. 

Напомним, что ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов на встрече с жителями Атырауской области заявил, что уровень преступности в регионе снизился на 17%.

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