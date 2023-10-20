Десятки штрафов собрал водитель из Атырау и лишился автомобиля

Полицейские Атырауской области задержали автомобиль местного жителя, который за последнее время собрал 36 штрафов. Машину отправили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль, водитель которого десятки раз нарушил ПДД и не выплачивал штрафы, полицейские обнаружили во время рейда "Правопорядок". Владелец "ВАЗ-2110" не выплатил 36 штрафов, сообщает ATPress.

Общая сумма штрафов автолюбителя составила 793,5 тысячи тенге. За нарушения и выплату предписанных сумм автомобиль отправили на специальную стоянку, отметили в департаменте полиции региона.

За последние пять лет в стране зарегистрировано 75 тысяч ДТП, в которых пострадали почти 100 тысяч человек. Печальная статистика стала поводом для инициативы об ужесточении наказания за грубые нарушения ПДД.