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"Ничьей" закончился итоговый матч Бибисары Асаубаевой на Гран-при Кипра

"Ничьей" закончился итоговый матч Бибисары Асаубаевой на Гран-при Кипра Фото: Instagram/bibisarachess
Итоговую встречу Гран-при на Кипре именитая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела с российским гроссмейстером. Игра закончилась "ничьей", сообщает Zakon.kz.

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В итоговом матче кипрского Гран-при казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева встретилась с россиянкой Екатериной Лагно. Международный мастер из Казахстана играла черными фигурами, пишет Sports.kz.

Победитель встречи не был определен и игра закончилась "ничьей".

В общем зачете Гран-при 19-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла девятую строчку с 5,5 баллами. В ходе соревнований она одержала две победы: над Александрой Костенюк и Беллой Хотенашвили.

От лидера соревнований, немки Динары Вагнер, Бибисара в итоге отстает на 1,5 очка.

Напомним, что ранее, за два тура до окончания соревнований Бибисара Асаубаева занимала шестую позицию, отставание от лидера нашей шахматистки было всего на одно очко.

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