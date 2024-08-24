Бибисара Асаубаева завоевала "серебро" женского Гран-при в Тбилиси

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на завершившемся женском турнире Гран-при Тбилиси-2024, сообщает Zakon.kz.

Судьба золотых медалей грузинского этапа Гран-при решалась между несколькими шахматистками, где в итоге свои возможности лучше использовала Алина Кашлинская. Польская спортсменка в заключительном девятом туре переиграла украинку Марию Музычук, став победителем соревнований. В ее активе – шесть очков.

В свою очередь наша шахматистка в последнем туре сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали и, набрав 5,5 очка, заняла второе место.

На третьей позиции остановилась гречанка Ставрула Цолакиду. У нее пять очков.

Для двукратной чемпионки мира по блицу Асаубаевой турнир в Тбилиси один из больших успехов в этом году. Весной она заработала первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен-2024".

Теперь Бибисара и ее соперницы будут готовиться ко второму этапу женского Гран-при, который пройдет в Шымкенте с 29 октября по 9 ноября.