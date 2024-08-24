Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бибисара Асаубаева завоевала "серебро" женского Гран-при в Тбилиси

Шахматы Серебро Гран-При, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 21:35 Фото: womengrandprix.fide.com
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на завершившемся женском турнире Гран-при Тбилиси-2024, сообщает Zakon.kz.

Судьба золотых медалей грузинского этапа Гран-при решалась между несколькими шахматистками, где в итоге свои возможности лучше использовала Алина Кашлинская. Польская спортсменка в заключительном девятом туре переиграла украинку Марию Музычук, став победителем соревнований. В ее активе – шесть очков.

В свою очередь наша шахматистка в последнем туре сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали и, набрав 5,5 очка, заняла второе место.

На третьей позиции остановилась гречанка Ставрула Цолакиду. У нее пять очков.

Для двукратной чемпионки мира по блицу Асаубаевой турнир в Тбилиси один из больших успехов в этом году. Весной она заработала первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен-2024".

Теперь Бибисара и ее соперницы будут готовиться ко второму этапу женского Гран-при, который пройдет в Шымкенте с 29 октября по 9 ноября.

Читайте также

Футзал Победа Астана
Вышло видео захватывающей победы казахстанских футзалистов над Таджикистаном
Футбол
"Зенит" – "Спартак": итоги битвы двух столиц
Футзал
Казахстан – Таджикистан: отличный результат по футзалу
Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева Казахстан Шымкент 2024 год Шахматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: