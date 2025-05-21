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Происшествия

Деревья в Шымкенте высохли спустя год

Весна, цветение, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 20:23 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте массово высохли деревья, высаженные меньше года назад, сообщает Zakon.kz.

В акимате журналистов "24kz" заверили, что ситуация под контролем и рассматривается как часть естественного процесса приживаемости растений. Оказалось, что в сухие палки превратились порядка 500 чинар. И это предварительные итоги мониторинга.

На благоустройство улицы аль-Фараби в прошлом году было выделено свыше миллиарда тенге из городского бюджета. Эти средства пошли:

  • на посадку деревьев, кустарников;
  • посев газона;
  • установку поливочной системы;
  • бурение скважин.

Всего было высажено девять тысяч саженцев.

"Мы работаем над тем, чтобы спасти деревья, – обеспечиваем их витаминами, создаем благоприятные условия. Если это не даст результата, погибшие саженцы будут заменены в рамках гарантийного срока. Подрядная организация несет за это ответственность. Со своей стороны мы продолжаем вести учет и мониторинг", – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды Жарылкасын Машбек.

Недавно также в Шымкенте возмутились изменениями в программе поставщики детских кружков. С их слов, многие кружки могут оказаться на грани закрытия.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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