Деревья в Шымкенте высохли спустя год
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте массово высохли деревья, высаженные меньше года назад, сообщает Zakon.kz.
В акимате журналистов "24kz" заверили, что ситуация под контролем и рассматривается как часть естественного процесса приживаемости растений. Оказалось, что в сухие палки превратились порядка 500 чинар. И это предварительные итоги мониторинга.
На благоустройство улицы аль-Фараби в прошлом году было выделено свыше миллиарда тенге из городского бюджета. Эти средства пошли:
- на посадку деревьев, кустарников;
- посев газона;
- установку поливочной системы;
- бурение скважин.
Всего было высажено девять тысяч саженцев.
"Мы работаем над тем, чтобы спасти деревья, – обеспечиваем их витаминами, создаем благоприятные условия. Если это не даст результата, погибшие саженцы будут заменены в рамках гарантийного срока. Подрядная организация несет за это ответственность. Со своей стороны мы продолжаем вести учет и мониторинг", – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды Жарылкасын Машбек.
Недавно также в Шымкенте возмутились изменениями в программе поставщики детских кружков. С их слов, многие кружки могут оказаться на грани закрытия.
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