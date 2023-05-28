Диетолог назвал самый вредный вид мяса

Российский диетолог Андрей Бобровский рассказал какое мясо является самым вредным и содержит "плохие" жиры, сообщает Zakon.kz.

Давно доказано, что красное мясо является самым вредным для питания, говорит диетолог Андрей Бобровский в интервью Sputnik. Больше всего вредных жиров в свинине, отмечает диетолог.

"В современной диетологии мясо было исследовано вдоль и поперек. В итоге самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В ее составе содержится большое количество насыщенных, или "плохих", жиров. Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один – атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения. Именно от этой болезни чаще всего умирает современный человек". Диетолог Бобровский

При этом, отмечает врач, есть одно исключение: это мясо ягнят. Дело в том, что в мясе молодых барашков не содержится вредных жиров, а состав его больше походит на рыбу, то есть в нем преобладают "хорошие" жиры. То есть мясо молодого барашка, не смотря на то, что красное, очень полезное, говорит диетолог.

Ранее нутрициолог предупредила о вреде острой пищи. Острые блюда могут вызывать расширение кровеносных сосудов. Из-за этого кожа краснеет, а также стимулируется потоотделение, в результате чего кожа становится жирной.

