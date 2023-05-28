Двое казахстанцев осуждены в России за взятку таможеннику

Два гражданина Казахстана осуждены в Алтайском крае России за взятку, которую они предлагали таможеннику. Каждый приговорен к штрафу в миллион рублей, сообщает Zakon.kz.

В районном суде Алтайского края России вынесли приговор двум гражданам Казахстана. Их признали виновными в "даче взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере", пишет Sputnik.

Согласно приговору, осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей, это 5 630 000 тенге. Сумму обязан выплатит каждый из них.

Как сказано в материалах дела, казахстанцы предлагали взятку сотруднику российской таможни за перемещение автомобилей из Монголии в Казахстан через территорию Российской Федерации без оформления надлежащих документов. Мужчины предложили таможеннику за это четыре тысячи долларов (1,7 млн тенге).

Накануне стало изветсно, что музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Алматинский районный суд Астаны к Министерству внутренних дел Казахстана. По решению суда кыргызскому музыканту отказали в удовлетворении иска.