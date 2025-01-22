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События

Россия выдала сбежавшего казахстанца

Из России экстрадировали казахстанца за наркопреступление, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:10 Фото: wikimedia
Из России экстрадировали гражданина Казахстана, которого хотели судить за наркопреступление, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 22 января 2025 года в Генеральной прокуратуре, из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

"Установлено, что указанное лицо в сентябре 2023 года на территории Жамбылской области незаконно хранило и перевозило с целью сбыта 13 кг невысушенной марихуаны. В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – рассказали в надзорном органе.

В августе 2024 года мужчину задержали на территории Кировской области РФ, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК он был экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.


"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества", – добавили в Генпрокуратуре.

20 января 2024 года сообщалось об экстрадиции из России сразу двух казахстанцев, которых подозревают в убийстве знакомого на почве личной неприязни.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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