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Победителей Каннского кинофестиваля наградили во Франции

Победителей Каннского кинофестиваля наградили во Франции Фото: Тwitter/Festival_Cannes
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля в этом году получила француженка Жюстин Трие за триллер "Траектория падения", сообщает Zakon.kz.

В Каннах наградили победителей и призеров знаменитого кинофестиваля, который в 76 раз прошел во Франции. На этот раз "Золотую пальмовую ветвь" получила французская режиссер Жюстин Трие. Она представила на суд зрителей свой триллер "Траектория падения", который повествует о немецкой писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, а единственным свидетелем по делу проходит незрячий сын пары.


Гран-при фестиваля завоевал британский режиссер Джонатан Глейзер за драму "Зона интересов". Фильм стал экранизацией романа британского писателя Мартина Эмиса о семье коменданта концлагеря Освенцим, нашедшего способы получать личную выгоду от своего положения.

Ранее стало известно, что в финал британского кинофестиваля V Eurasian Film Festival (ECG FF) вошли четыре фильма из Казахстана. За победу в номинации "Лучшее короткометражное кино" поборется фильм Barn, режиссер – Рамазан Ҳалиолла, в номинации "Лучшее документальное кино" представлены фильмы Awakening of a sleeping beauty, режиссер – Ақбөбек Төлжанова и Segiz, режиссер – Aлмас Максут, в номинации "Лучшее Евразийское кино" (Гран-при) фильм The Crying Steppe, режиссер – Марина Кунарова.

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