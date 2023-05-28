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Учителя арестовали на пять суток за домогательства к девочкам в Узбекистане

Учителя арестовали на пять суток за домогательства к девочкам в Узбекистане Фото: pixabay
Пожилого учителя сельской школы Узбекистана суд арестовал на пять суток, усмотрев в приставаниях к малолетним ученицам административный проступок, сообщает Zakon.kz.

В начале мая две ученицы третьего класса одной из школ в Ханкинском районе Хорезмской области Узбекистана рассказали родителям, что учитель русского языка прямо во время урока трогал их. Родители обратились в полицию, где сообщили о домогательствах со стороны учителя. Оказалось, что 61-летний педагог трогал двух учениц третьего класса за спину, плечи, руки, живот, залез им под юбки и гладил их, пишет Podrobno.uz.

В полиции завели дело по административной статье и квалифицировали деяние пожилого учителя, как "сексуальное домогательство". По той же статье дело было передано в суд, где так же не усмотрели в поступках педагога уголовного преступления, не смотря на собранные доказательства. Педагога арестовали на пять суток.

В суде он своей вины не признал, сообщив, что только "хлопал по плечу за хорошую учебу". Но собранные факты говорят об обратном, отмечает издание.

Напомним, что в Темиртау суд приговорил к пожизненному сроку местного жителя, котороый насиловал двух несовершеннолетних падчериц.

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