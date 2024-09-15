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Законодательство РК

Жителя Астаны арестовали на пять суток за попрошайничество у водителей

нищий, милостыня, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 17:29 Фото: freepik
Пять суток ареста получил житель Астаны за назойливое приставание. Такое решение вынес столичный суд, сообщает Zakon.kz.

Мужчину задержали за то, что он будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к водителям с просьбами дать ему денег.

"Мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за совершение подобного административного правонарушения. На первый раз ему назначили взыскание в виде предупреждения", – пояснили пресс-службе столичного специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

В ходе заседания астанчанин полностью признал свою вину и объяснил свои действия алкоголем. Согласно части 2 статьи 449 КоАП за приставание в общественном месте, его отправили под арест на пять суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Департамента полиции на транспорте МВД РК сообщили, что за шесть месяцев 2024 года привлекли к административной ответственности 45 567 человек. Чаще всего правонарушения касались распития спиртных напитков и приставаний в общественных местах.

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