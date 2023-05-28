Какая погода ожидается в Казахстане 28 мая

Фото: Zakon.kz

В "Казгидромет" поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидается дождливая погода. "С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, а на севере, юге, в центре под влиянием отрога Северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, днем на севере области ожидается град". Также по данным "Казгидромет", в восьми регионах страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность. "На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность". Ранее стало известно, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня. Читайте также В Италии уничтожат не менее 15 млн доз вакцины от COVID-19 Столичного бизнесмена оштрафовали за создание свалки в 700 тонн Прогноз опасных погодных явлений на 28 мая

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