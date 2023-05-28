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Какая погода ожидается в Казахстане 28 мая

небо, облака Фото: Zakon.kz
В "Казгидромет" поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидается дождливая погода.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, а на севере, юге, в центре под влиянием отрога Северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, днем на севере области ожидается град".

Также по данным "Казгидромет",  в восьми регионах страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

"На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность".

Ранее стало известно, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня.

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Прогноз опасных погодных явлений на 28 мая

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
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